Ermeni ordusu, Azerbaycan askerleri karşısında adeta çaresiz kaldı. Öyle ki neredeyse 100 adet zırhlı aracını çatışma bölgesinde bırakarak kaçtı.

Sıcak bölgedeki tüm gelişmeleri A Haber ekranlarına taşıyan Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Ermenistan askerinin bırakıp kaçtığı tankları görüntüledi. Azerbaycan'ın Fuzuli kentinden son gelişmeleri aktaran Ulak, Ermeni askerlerinin bırakıp kaçtığı silahlarla ilgili şu bilgileri verdi:

1972 yılında SSCB döneminde üretilen oldukça etkili bir silah. Bu silah şuan Ermenistan tarafından Karabağ bölgesinde kullanılıyor.