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    • 06.10.2020 15:35
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    sunun bırakıp kaçtığı tank ve silahlar ilk kez A Haber'de

    A Haber ’ın güçlü saldırıları sonucu kaçan askerlerinin arkalarında bıraktığı zırhlı araçlarını görüntüledi. Sıcak bölgede gelişmeleri anbean takip eden A Haber Müdürü ’ın Azerbaycan’ın Fuzuli kentinden aktardığı son gelişmelere göre su neredeyse 100 adet zırhlı aracını bırakarak kaçtı. İşte A Haber ekranlarında ilk kez görüntülenen o tanklar…

    Ermeni su, askerleri karşısında adeta çaresiz kaldı. Öyle ki neredeyse 100 adet zırhlı aracını çatışma bölgesinde bırakarak kaçtı.

    Sıcak bölgedeki tüm gelişmeleri A Haber ekranlarına taşıyan Müdürü , askerinin bırakıp kaçtığı tankları görüntüledi. Azerbaycan'ın Fuzuli kentinden son gelişmeleri aktaran Ulak, Ermeni askerlerinin bırakıp kaçtığı silahlarla ilgili şu bilgileri verdi:

    1972 yılında SSCB döneminde üretilen oldukça etkili bir silah. Bu silah şuan tarafından Karabağ bölgesinde kullanılıyor.

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    Haberler Güncel Ermenistan ordusunun bırakıp kaçtığı tank ve silahlar ilk kez A Haber'de