Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.10.2020 15:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.10.2020 15:39
    ABONE OL

    genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon: 123 gözaltı

    genelinde kesinleşmiş hapis cezası ve mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik 234 ekip ve 558 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 123 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul'da dev operasyon: 123 gözaltı

    Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 'da düzenlenen eş zamanlı operasyona 234 ekip ve 558 polis katıldı. Ekipler, bugün sabah saatlerinde önceden tespit edilen 589 adrese baskın yaptı.

    Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 123 kişi gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan kişiler arasında 'hırsızlık' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 'ölüme neden olma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 kişi olduğu öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel İstanbul genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon: 123 gözaltı