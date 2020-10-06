"SADECE AĞIZ KISMI KAPATILIRSA...."

Vatandaşların bir kısmının maskeleri burun veya çene altında taktığını gördüklerinde üzüldüklerini belirten Prof. Dr. Oğuztürk, virüsün ana giriş kapısının burun olduğunu hatırlatarak maske ile hem burun hem de ağızın kapatılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Oğuztürk bu konu hakkında, "Aslında bu önemli bir sorun. Az önce de ifade ettiğimiz gibi virüsün ana giriş kapısı burun. Gördüğümüz bazı olgular bizi üzüyor. İnsanlar sadece ağız bölgesini kapatıyorlar veya çene altında maske takıyorlar. Burun bölgesinin açıkta kaldığı ve sadece ağız bölgesinin kapatıldığı bir maske kullanımı virüsle mücadelede bize yüzde yüz bir başarı sağlamayacaktır. Bunu net olarak tüm vatandaşlarımızın bilmesi ve mücadelede hastalığa yakalanmamak için özellikle burun bölgesi başta olmak üzere, hem burun hem de ağız bölgesini koruyacak bir maske kullanımının başarıda ana unsur olduğunu anlamak ve uygulamak gerekiyor" şeklinde konuştu.