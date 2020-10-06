20 yıl sonra Kandil'in siyasi kanadından kurtuldu!

"YAPILARIN YÜZDE 85'İNDE MÜHENDİSLİK HİZMETİ YOK"

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye olarak yaptıkları saha çalışmasında çarpık kentleşmenin hakim olduğu eski Bağlar bölgesinde yer alan yapıların yüzde 85'inin ruhsatsız ve mühendislik hizmeti almayan yapılar olduğunu tespit ettiklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kentsel dönüşüm projesinin bölgenin makus talihini değiştireceğini ifade eden Beyoğlu, "Göreve geldikten sonra 18 aydır sahadayız, ilçemizin cadde ve sokaklarında vatandaşlarımızın yanındayız. 20 yılda yapılamayan hizmetleri 1.5 yılda yaptık hamdolsun.



Ama daha iyisini yapmak istiyoruz. Bölgenin kötü olan fiziki şartlarından dolayı vatandaşımız hak ettiği hizmetleri rahatlıkla alamıyor. Bu yüzden kentsel dönüşüm büyük bir umut oldu ve sayın cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bu güzel haber sevinçle karşılandı.



Kendilerine halkım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Belki 5, belki 10 sene sürecek ama sonunda Bağlarımız hak ettiği modern ve gelişmiş bir şehir haline gelecek. Buradaki vatandaşlarımız tıpkı diğer gelişmiş bölgelerin koşullarına kavuşacak" dedi.