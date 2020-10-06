İstanbul'da lüks otomobil satan bazı galerilerin, test plakası ve geçici plaka olarak bilinen 'T' plakayı usulsüz kullanarak ÖTV'siz araç satışı yaptıkları ortaya çıktı. Yapılan tespite göre, otomobil distribütörlerinin kullanım hakkı olan 'T' plakalı araçların sıradan galeriler tarafından, iddiaya göre, noter aracılığıyla çıkartıldığı ve kiralama ya da satış yöntemi ile şahıslara kullandırıldığı tespit edildi. Bu yöntem ile, yurtdışından getirdikleri otomobillere ÖTV ve KDV ödemeyen galericilerin yüzde 220'ye yakın bir kazanç sağladığı ifade ediliyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerince İstanbul'da bu şekilde trafiğe çıktığı tespit edilen 12 araca 10 bin 902 lira ceza kesildi. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Berkay Şahin'de 'T' plakalı araçla görülmüştü.