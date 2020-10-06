İstanbul'da lüks otomobil satan bazı galerilerin, test plakası ve geçici plaka olarak bilinen 'T' plakayı usulsüz kullanarak ÖTV'siz araç satışı yaptıkları ortaya çıktı. Yapılan tespite göre, otomobil distribütörlerinin kullanım hakkı olan 'T' plakalı araçların sıradan galeriler tarafından, iddiaya göre, noter aracılığıyla çıkartıldığı ve kiralama ya da satış yöntemi ile şahıslara kullandırıldığı tespit edildi. Bu yöntem ile, yurtdışından getirdikleri otomobillere ÖTV ve KDV ödemeyen galericilerin yüzde 220'ye yakın bir kazanç sağladığı ifade ediliyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekiplerince İstanbul'da bu şekilde trafiğe çıktığı tespit edilen 12 araca 10 bin 902 lira ceza kesildi. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Berkay Şahin'de 'T' plakalı araçla görülmüştü.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Geçici trafik belgeleri ile geçici tescil plakaları" başlıklı 25'inci maddesi doğrultusunda Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Yönetmeliğinde geçici "trafik belgeleri ve geçici plakaların" verilme esasları belirlenmiştir.
GEÇİCİ PLAKAYA NORMAL PLAKA GÖRÜNÜMÜ VERDİLER
Ancak son zamanlarda ÖTV den kaçmak isteyen bazı satıcılar; "A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi"ne istinaden "prototip veya yol testi" yapacak olan araçlar için düzenlenen "T" geçici plakaların zemini sarı, harf ve rakamları siyah olması zorunlu iken bu uygulamanın suistimal ederek plakaların usulsüz bir şekilde değiştirilerek, beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamdan oluşturup normal plaka görünümü kazandırıldığı tespit edildi.
HEM ARACA HEM TESCİL BELGESİNE CEZA YAZILDI
Araçların prototip veya yol testi amacıyla kullanılması gerekirken amacı dışında trafikte yer aldıkları ve kullanıldıkları görülmesi ve bu ihlallerin önlenmesine yönelik olarak 30 Eylül - 5 Ekim 2020 tarihleri arasında "Geçici Plakalı Taşıtlara" yönelik yapılan uygulamada; 12 araç belirlendi. Tek tek tespit edilen araçlara ve tescil belgelerine olmak üzere 288 er lira ceza kesildi.
TRAFİKTEN MEN EDİLDİLER
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 araca toplamda 10 bin 902 lira para cezası kesildi. Araçlar eksikleri giderilene kadar trafikten men edildi.
BERKAY'DA ÖTV DEN KAÇMIŞ
Geçtiğimiz günlerde aynı yöntemle şarkıcı Berkay Şahin de 'T' plakalı araçla görüşmüştü. Trafik ekipleri o aracı da tespit etmeye çalışıyor.
TEST PLAKASINDAN KİMLER YARARLANIYOR
Araca geçici T harf grubu plaka taktırılarak vergide büyük bir oranda indirime sahip olunduğu belirtiliyor.
Söz konusu geçici plakalarla ilgili belge, prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalara 1 yıl süreyle veriliyor.
Ayrıca bu imkandan, otomotiv alanında araştırma yapan kurum ve kuruluşlar da faydalanıyor. 1 yıl süreyle kullanılan araçların, daha sonra galeriye geri verildiği konuşuluyor.
DENETİMLER DEVAM EDECEK MESAJI
Öte yandan diğer illerde yapılan denetimlerde, 54 araca yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı olarak plaka takıldığı, 119 aracın geçici trafik belgesi ve plakası almadan trafiğe çıkarıldığı veya geçici plakanın süresi bittiği halde kullanıldığı tespit edilerek işlem yapıldı.
Açıklamada, bu tür denetimlerin süreceği aktarıldı.