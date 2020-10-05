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    • 05.10.2020 10:48
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    Son dakika: Başkanı açıkladı! için ek başvuru alınacak!

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı () için tarihlerinde ek başvuru alınacağını açıkladı.

    ÖSYM Başkanı açıkladı! EKPSS için ek başvuru alınacak!

    Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2020- için tarihlerinde ek başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-EKPSS'ye başvuran adaylar, sınav merkezi tercihini ve öğrenim düzeyi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

    ÖSYM'nin duyurusunda ise 15 Kasım'da uygulanacak 2020-EKPSS için alınacak ek başvurularda adayların işlemlerini ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 7 Ekim mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 7 Ekim saat 23.59'a kadar yapabilecekleri belirtildi.

    Sınava, 24 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında veya 11-12 Mart tarihlerinde başvuru yapan adayların, yeniden başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çekilirken, adayların sınav ücretini, 6-8 Ekim 2020 tarihleri arasında yatıracakları ifade edildi.

    Adayların, başvuru için ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden engel grubuna ilişkin 'Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi'ni edinmeleri gerektiği kaydedilirken, ayrıntılı bilgi için 2020-EKPSS Kılavuzunun dikkatle incelenmesi istendi.

    Duyuruda, adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerektiği de hatırlatıldı.

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