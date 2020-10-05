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    • 05.10.2020 10:48
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    Son dakika: duyurdu: 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı

    Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığının güvenilir kaynaklarından aldığı bilgiye göre, bugüne kadar toplam 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı. 'den yapılan açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan bugüne kadar 22 yerleşim yerini işgalden kurtardı." ifadelerine yer verildi.

    Milli Savunma Bakanlığı (), 'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne kadar 22 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyona ilişkin bilgi verildi.



    Açıklamada, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekatta, bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

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