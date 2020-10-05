Nahçıvan nerede? Nahçıvan nereye bağlı? Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti haritası nasıl?

Nahçıvan nerede? Nahçıvan nereye bağlı? Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a katılması yönünde yapılan açıklamaların ardından Nahçıvan haritası arama motorlarında sıkça sorgulanmaya başlandı. Özerk statüsü bulunan Nahçıvan'ın Türkiye ile de bağlantısı bulunuyor. Türkiye de Nahçıvan için garantör devlet konumundadır.

NAHÇIVAN NEREDE?

Nahçıvan'ın, kuzeyi ve doğusu Ermenistan ile güneyi ve batısı da İran topraklarıyla çevrilmiş olup, kuzeybatısında yer alan Türkiye ile kısa bir sınırı vardır. Bu sınır bölgesi Türkiye tarafından Dilucu olarak adlandırılmakta olup, Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan yol Dilucu'nda Aras Nehri üzerine inşa edilen Hasret Köprüsü'nden geçmektedir.