Nahçıvan nerede? Nahçıvan nereye bağlı? Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti haritası nasıl?

Nahçıvan nerede? Nahçıvan nereye bağlı? Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a katılması yönünde yapılan açıklamaların ardından Nahçıvan haritası arama motorlarında sıkça sorgulanmaya başlandı. Özerk statüsü bulunan Nahçıvan'ın Türkiye ile de bağlantısı bulunuyor. Türkiye de Nahçıvan için garantör devlet konumundadır.
NAHÇIVAN NEREDE?
Nahçıvan'ın, kuzeyi ve doğusu Ermenistan ile güneyi ve batısı da İran topraklarıyla çevrilmiş olup, kuzeybatısında yer alan Türkiye ile kısa bir sınırı vardır. Bu sınır bölgesi Türkiye tarafından Dilucu olarak adlandırılmakta olup, Türkiye ile Nahçıvan'ı birbirine bağlayan yol Dilucu'nda Aras Nehri üzerine inşa edilen Hasret Köprüsü'nden geçmektedir.
NAHÇIVAN NEREYE BAĞLI?
Nahçıvan'ın statüsü, 12 Kasım 1995 tarihinde halk oylaması ile kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası'nın 9. bölümünde düzenlenmiştir. Buna göre; Nahçıvan içişlerinde özerk, savunma ve dış politikasında ise Azerbaycan'a bağlı bir statüye sahiptir.
Yasama organı 45 üyeli Ali Meclis'ten, yürütme organı ise Bakanlar Kurulu'ndan oluşan Nahçıvan'da yargı görevi bağımsız mahkemelerde bulunmaktadır.
Nahçıvan, Türkiye'nin de taraf olduğu 1921 Moskova ve Kars Antlaşmaları uyarınca özerk statüsü devam etmek kaydıyla Azerbaycan'a bırakılmıştır. Bu çerçevede Türkiye de Nahçıvan'ın statüsünün devamında dolaylı olarak bir güvence unsuru haline gelmiş ve Nahçıvan'ın toprak bütünlüğünü kabul etmiştir.