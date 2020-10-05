Muhittin Böcek son durum nedir, iyileşti mi? Muhittin Böcek kimdir, kaç yaşında?

Muhittin Böcek kimdir, kaç yaşında? Muhittin Böcek son durum gündem oldu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Muhittin Böcek'in aylardır süren mücadelesi devam ediyor. Koronavirüse yakalandıktan sonra akciğerlerinde yırtılma tespit edilen Böcek'in tedbir amaçlı uyutulduğu belirtiliyor. Peki, Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek son durum nedir?
MUHİTTİN BÖCEK SON DURUM NEDİR?
Antalya'da koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerinde gelişen rahatsızlık nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kritik konumunun devam ettiği, takibinin yoğun ve eksiksiz sürdürüldüğü açıklandı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Böcek'in bilincinin yerine geldiği, uyarılara tepki verdiği ve uyandırma çalışmalarının başladığı öğrenildi.
Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi kritik konumunu koruyarak devam etmektedir. Sürecin uzaması ile ilgili problemler dahil tüm sorunlar için tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın takibi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmektedir" denildi.
MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?
Muhittin Böcek 1962'de Konyaaltı'nda doğmuştur. Aslen Yörük'tür. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladıktan sonra zirai üretim ve ulaşım sektörlerinde çalıştı. Halkla İlişkiler ve İktisat alanında yükseköğrenimini tamamladı.
Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans yaptı. 1994-1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 yerel seçimlerinde Anavatan Partisinden Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisinden aday olarak tekrar seçildi ve 2019 yılına kadar Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.
Bu süre zarfında 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı, Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm Eğitim ve Kültür Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerini yürüttü.
20 yıllık siyasi hayatını anlattığı "Ben Bu Şehre Aşığım" adlı kitabını yazdı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı nın adayı olarak Cumhuriyet Halk Partisinden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi.