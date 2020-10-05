"BARBAROS HAYRETTİN'İN İSMİNE YAKIŞIR BİR ESER OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Büyük Çamlıca Camisi'nde olduğu gibi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde rakamlara bir mana yüklemeye henüz başlamadıklarını anlatan Külünk, "Bu projeyi yaparken minarenin boyundan, kubbenin genişliğine kadar birçok rakam karşımıza çıkacak. Zaman içerisinde bu rakamlara mana yüklenir mi? Yüklenir. Ağırlıklı olarak projeli bir çalışma yaptığımız için camimizdeki ebatlar, boyutlar ve rakamlar projenin büyüklüğünden ve gerekliliğinden çıkmaktadır. Bazı rakamları çok azcık öteye çok azcık geriye çekerek mana yüklenir hale getiririz. 40 olan yere 41 deriz '41 kere maşallah' diyebilmek için, 33 olanı 34 yaparız 'İstanbul' demek için, 17'yi 16 yaparız 16 farz için, 33'ü 32 yaparız 32 farz diyebilmek için. Bunlar milletimizin kültürel zenginliği." diye konuştu.

Bu projeyi de tıpkı Çamlıca'da olduğu gibi bir koordinatör mimar liderliğindeki teknik ekiple, camiyi meydana getiren unsurların birbiriyle olan tesanüdünden, birbirine olan oranına kadar çok dikkatli ve hassas bir çalışmayla götürmeye gayret ettiklerini vurgulayan Külünk, "Çünkü her şeyden önce büyük denizci Barbaros Hayrettin'in ismine yakışır bir eser olması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca Levent gibi Türkiye'nin en önemli iş merkezlerinin bulunduğu bir yerde bir eser yapıyoruz. Bu kadar modern binanın içinde bir klasik eser yapıyoruz. Bütün bunlar bizim çalışma yükümüzü manen arttırıyor. Gece gündüz demeden en ufak detaylara dikkat ederek projeyi yapmaya gayret ediyoruz." dedi.