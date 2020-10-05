Hibrit eğitim veren üniversiteler listesi! Hibrit eğitim sistemi nedir?

Hibrit eğitim sistemi nedir? Hibrit eğitim veren üniversiteler hangileri? Koronavirüs nedeniyle üniversitelerde çevrimiçi eğitim modeline geçildi. Hibrit eğitim sistemi olarak adlandırılan bu modelde öğrenciler farklı araçlarla eğitim alma imkanı yakalıyor. Peki, hibrit eğitim veren üniversiteler hangileri? Hibrit eğitim sistemi nedir? İşte yanıtı…

HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Geleneksel öğrenme yöntemidir. Hibrit eğitim, 'İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması' şeklindedir. Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.