Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.10.2020 11:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.10.2020 11:24
    ABONE OL

    Ermeni kadından tarihi itiraf: Gençleri zorla cepheye gönderiyorlar su bizden daha güçlü!

    ’ın alçak saldırılarına misliyle karşılık veren 30 yıldır işgal altında olan topraklarını tek tek geri alıyor. Türk SİHA’ları ile Ermenistan’ın kabusu olan Azerbaycan son dakika haberine göre 22 bölgeyi işgalden kurtardı. Ermenistan’ın sivilleri hedef aldığı saldırılarda bir Ermeni kadın Azerbaycan su tarafından kurtarılırken Hankendi’yi terk eden isimli Ermeni kadın ise Ermenistan Ordusu’nun gençleri zorla cepheye gönderdiğini, Azerbaycan ordusunun kendilerinden daha güçlü olduğunu belirtti.

    Fatma Damla Kayayerli

    işgalci 'ın saldırısı sonrasında savunma amaçlı harekete geçti. Sekiz gündür devam eden çatışmada Azerbaycan su büyük başarı gösterdi. Ermenistan ordusu ise başarısızlığını örtmek için sivil yerleri vurmaya başladı.

    ERMENİSTAN KARABAĞ'I BOŞATSINLAR!
    Ermenistan Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence'de dün sivilleri vurdu. Gence şehrinde yaşayan bir Ermeni kadın Azeriler tarafından son anda kurtarıldı. Yaşlı Ermeni kadın AZ 'ye verdiği mülakatta Ermenistan'ın 'dan çekilmesini istedi.
    AZ TV muhabirinin sorularını yanıtlayan Ermeni kadın şu ifadeleri kullandı: "Ben böyle şeylere karşıyım. Onlar ne istiyor bizden? Öyle değil mi? Onların kendi toprakları var, öyle değil mi? Yaşasınlar kendi topraklarında. Yine gelip ne istiyorlar? Karabağ bizimdir, Karabağ bizimdir diyorlar. Ben bizden uzak durmalarını istiyorum. Bizimle işleri olmasın. Bizim topraklarımızdan çekip gitsinler. Bizim topraklarımızı boşaltsınlar!"

    "ZORLA ÖLÜME GÖNDERİYORLAR, AZERBAYCAN ORDUSU BİZDEN DAHA GÜÇLÜ"
    İşgal altındaki Karabağ'ın başkenti olarak sunulan Hankendi'yi terk eden isimli Ermeni kadın ise Ermenistan Ordusu'nun gençleri zorla cepheye gönderdiğini, Azerbaycan ordusunun kendilerinden daha güçlü olduğunu belirtti. AZ TV muhabirinin sorularını yanıtlayan Nahşun Gregoryan, "Zorla ölüme gönderiyorlar, onları ön cepheye göndermemeliler. Kimin için muhabere ediliyor, niye gençler cepheye gönderiliyor? Azerbaycan ordusu bizden çok daha güçlü" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Ermeni kadından tarihi itiraf: Gençleri zorla cepheye gönderiyorlar Azerbaycan ordusu bizden daha güçlü!