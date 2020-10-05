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    • 05.10.2020 14:21
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    Son dakika: 'de operasyonlarına 16 tutuklama

    'de, son 6 günde yapılan operasyonlarda 3 kilo 242 gram madde ile 5 bin 898 uyuşturucu hap ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan 75 kişiden 16'sı tutuklandı.

    DHA
    İzmir'de dev operasyon! 16 tutuklama

    Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül ile 4 Ekim arasında toplam 25 operasyon yaptı. Baskınlarda 2 kilo 651 gram metamfetamin, 529 gram esrar, 62 gram kokain ve 5 bin 898 hap ele geçirildi. 75 kişi hakkında işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Yapılan açıklamada, kentte ticaretine karşı verilen mücadelenin hız kesmeden sürdürüleceği belirtildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 16 tutuklama