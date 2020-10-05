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    • 05.10.2020 15:02
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    Son dakika: Yıldırım-7 Operasyonu'nda 2 ton 628 kilo esrar, 826 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

    Son dakika haberine göre, 'ın ilçesi kırsalında polis ve jandarma iş birliğiyle gerçekleştirilen Yıldırım-7 Operasyonu'nda 2 ton 628 kilo esrar, 826 bin 725 kök Hint keneviri ele geçirildi.

    AA

    'da terör örgütü ile yasa dışı üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bulmak amacıyla düzenlenen Yıldırım-7 Operasyonu sona erdi.




    ilçesi Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen ortak operasyonlarda 58 farklı noktada, 2 ton 628 kilogram esrar, 826 bin 725 kök Hint keneviri ile 1 tüfek, 2 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi. Hint kenevirleri numune alınmasının ardından olay yerinde imha edilirken, ele geçirilen esrar ve delil niteliği taşıyan diğer malzemeler muhafaza altına alındı.


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    Haberler Güncel Son dakika: Yıldırım-7 Operasyonu'nda 2 ton 628 kilo esrar, 826 bin kök Hint keneviri ele geçirildi