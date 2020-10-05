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    • 05.10.2020 15:09
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    'li belediyeden büyük skandal: Cumhuriyet Gazetesi'nin tekzip yayınladığı habere ödül verdiler

    , bu yıl 21.'sini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması'nda bir skandala imza attı. 'Ulusal Haber' dalında Cumhuriyet Gazetesi'nden Hazal Ocak'ın tekzip yayınlanan "Boğazda Kaçak Var" başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü.

    Sema Alim Dalgıç
    Tekzip yayınlanan habere ödül verdiler

    Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı 'un Üsküdar Kuzguncuk'taki evi ile ilgili yalan haberler yapmıştı. Altun, yalan haberlere karşı yasal mücadele başlatırken diğer taraftan gazete haberleri ile ilgili de tekzip talebinde bulunmuştu.




    Cumhuriyet 31 Mayıs Pazar günkü sayısında hakkında tekzip kararı verilen 3 haberi ile ilgili cevap ve düzeltme metni yayınlamak zorunda kalmıştı.




    YALAN HABERE ÖDÜL
    Tüm bunlar kamuoyu tarafından da bilinirken, 'li Büyükşehir'in yalan haberi büyük ödüle layık görmesi skandal olarak yorumlandı.




    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, haber nedeniyle gazetenin Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça, muhabiri Hazal Ocak ve Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. hakkında 250 bin TL'lik tazminat talebiyle dava açmıştı.


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