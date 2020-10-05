EKPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 EKPSS sınavı ne zaman?

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EKPSS NE ZAMAN?



2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde ek başvuru alınacak. Sınav ise 15 Kasım'da yapılacak.

Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 07 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 07 Ekim 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir. Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde başvuru yapan adayların, yeniden başvuru yapmaları gerekmemektedir

Sınava, 24 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında veya 11-12 Mart tarihlerinde başvuru yapan adayların, yeniden başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çekilirken, adayların sınav ücretini, 6-8 Ekim 2020 tarihleri arasında yatıracakları ifade edildi.