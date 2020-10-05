EKPSS sınavına katılmak isteyen fakat başvuruları kaçıranlar için ÖSYM'den sevindirici haber geldi ve ek başvuru şansı tanındı. Kısa bir süre için verilen ek başvurulardan kılavuza bağlı kalmak büyük önem taşıyor. Arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan EKPSS başvurusu nasıl yapılır? 2020 EKPSS sınavı ne zaman? Sorularının yanıtlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
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EKPSS NE ZAMAN?
2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) için 06-07 Ekim 2020 tarihlerinde ek başvuru alınacak. Sınav ise 15 Kasım'da yapılacak.
Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 07 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 07 Ekim 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir. Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde başvuru yapan adayların, yeniden başvuru yapmaları gerekmemektedir
Sınava, 24 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında veya 11-12 Mart tarihlerinde başvuru yapan adayların, yeniden başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çekilirken, adayların sınav ücretini, 6-8 Ekim 2020 tarihleri arasında yatıracakları ifade edildi.
EKPSS ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIR?
Adayların, başvuru için ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden engel grubuna ilişkin 'Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi'ni edinmeleri gerektiği kaydedilirken, ayrıntılı bilgi için 2020-EKPSS Kılavuzunun dikkatle incelenmesi istendi.
HES KODU GEREKİYOR MU?
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından, adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.