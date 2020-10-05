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    • 05.10.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan ’ni toplayacak: Gündem milli aşı

    Başkan , bugün ’ni toplayacak. Coronavirüs ile mücadelenin yanı sıra milli aşı çalışmaları değerlendirilecek.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabineyi toplayacak.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan yeni önlemler ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapacak. Toplantıda ayrıca Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ele alınacak.

    'daki son durum, 'ın topraklarına saldırmasının ardından bölgede yaşanan gerilim de görüşülecek. (HASAN AY)


    Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul Kasımpaşa'da yapımı devam eden Kadın Müzesi inşaatını inceledi. Ardından Tersane İstanbul'u ziyaret etti.



    LİBYA ZİRVESİ
    Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

    Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Libyalıların refahı için her türlü desteğin sürdürüleceğini dile getirdi.



    LEBLEBİ'NİN ARTIK EVİ VAR
    Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Leblebi isimli engelli köpeği sahiplendi. "Artık bize emanet" dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak: Gündem milli aşı