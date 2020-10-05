Başkan RecepTayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabineyi toplayacak.Bakanı Fahrettin Koca, alınan yeni önlemler ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yapacak. Toplantıda ayrıca Libya 'daki son durum, Ermenistan 'ın Azerbaycan topraklarına saldırmasının ardından bölgede yaşanan gerilim de görüşülecek. (Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İstanbul Kasımpaşa'da yapımı devam eden Kadın Müzesi inşaatını inceledi. Ardından Tersane İstanbul'u ziyaret etti.Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Libyalıların refahı için her türlü desteğin sürdürüleceğini dile getirdi.Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti. Leblebi isimli engelli köpeği sahiplendi. "Artık bize emanet" dedi.