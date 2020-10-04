Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Kasımpaşa'daki eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda yapımı devam eden Kadın Müzesi inşaatını ziyaret etti.

Erdoğan burada, yapımı devam eden camide de incelemelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TERSANE İSTANBUL PROJESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Öte yandan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Tersane İstanbul'da incelemelerde bulundu

Temeli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla 23 Şubat'ta atılan, 280 bin metrekare alana yapılan Tersane İstanbul Projesinde çalışmalar devam ediyor.

Haliçport olarak bilinen Tersane İstanbul Projesi'nde incelemelerde bulunan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.