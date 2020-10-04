Ağrı'dan acı haber: 1 asker şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında yürütülen Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yapılan arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.



İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;



Ağrı Doğubayazıt ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği *Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında;* yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında teröristlerle çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 2 Jandarma personelimiz yaralanmıştır.

Yaralı jandarma personellerimiz helikopter ile bölgeden alınarak hemen Ağrı Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahelelere rağmen bir jandarma personelimiz kurtarılamayarak, şehit olmuştur.

Kahraman Jandarma Uzman Çavuşumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı, yaralı personelimize de acil şifalar diliyoruz.

Milletimizin başı sağ olsun.