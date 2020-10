Hepatit C nedir? Hepatit C nasıl bulaşır? Hepatit C belirtileri nelerdir? Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülen 3 bilim insanının üzerinde çalıştığı Hepatit C hastalığı gündem oldu. Arama motorlarında Hepatit C nedir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki, Hepatit C nasıl bulaşır? Hepatit C belirtileri nelerdir?

HEPATİT C NEDİR?

Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hücresinin hasarına ve tahribine yol açan karaciğer iltihabıdır. İnkübasyon süresi 2–26 hafta arasında değişir. Temas sonrası serokonversiyon süresi 8–9 hafta olup, 6 aya kadar uzayabilir. Akut ve kronik hepatite neden olabilir. Genç yaşta virüsle karşılaşmada daha düşük olmakla birlikte, %75–85 oranında kronikleşme özelliği nedeniyle önem kazanmaktadır.