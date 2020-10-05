Rüyada ölmüş birini görmek ne anlama gelir? Rüyada ölmüş birini görmek ve ağlamak ne demek?

RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİ GÖRMEK

Rüyada ölmüş birini görmek sizi mutlu edecek bir habere işaret eder. Bu rüyayı gören kişinin, iş hayatında ve aile hayatında yaşanacak ve hem kendisini hem etrafındaki insanları çok mutlu edecek olaylar ve gelişmeler sayesinde çok sevinmesine delalet edilir. Aynı zamanda, iş hayatında yeni girilen çalışmalarda çok büyük kazanç elde etmeye ve çok sevinmeye işaret edilir.

Bunların dışında rüyada gördüğünüz ölmüş kişiyi size durumunu şikayet ediyorsa durumu ile sıkıntısı olduğu ve bu yüzden duaya ihtiyacı olduğu anlaşılmalıdır. Bunla birlikte ölmüş kişinin var ise borçları kapatılmalı ve helallik istenmelidir.

ÖLMÜŞ KİŞİYİ CANLI GÖRMEK

Rüyada ölmüş olan kimseyi canlı olarak görmek, özlemi ifade eder. Rüya sahibi genellikle rüyada gördüğü kişiye şiddetle özlem duyar. Ölmüş olan kimsenin yaşadığını görmek, insanın manevi yönden ahiretine yöneleceğinin işaretidir. Rüyada ölü kimsenin yaşadığını ve insanları arasında dolaştığını görmek, hayırların çıkacağının işaretidir. Rüya sahibinin bundan korkmaması ve sadakalarını artırması gereklidir.

RÜYADA ÖLEN KİŞİYLE KONUŞMAK

Rüyada ölen kişiyle konuşmak, çekilmiş tüm dertlerin ve sıkıntıların son bulmasına rivayet edilir. Rüyada ölen kişiyle konuşmak, mal mülk bakımından kişinin feraha kavuşması manasına gelir. Ölen biriyle samimice konuşmak, manevi anlamda çok güçlü olmaya rivayet edilir. Rüyada ölen kişiyle konuşmak, hayra vesile olur. Kişinin ibadetlerini yerine getirdiği, sadakalarını verdiği şeklinde yorumlanır.



Rüyada ölen kişiyle konuştuğunu görmek hakkında alimler aynı yorumları yapmışlardır. Alimler, kim ki rüyasında ölen kişiyle konuştuğunu görürse, bilsin ki tüm sıkıntıları son bulacak, demişlerdir. Rüyada ölen akrabayla konuşmak, mülkün ve malın habercisidir. Rüyasında ölen kişiyle konuştuğunda korktuğunu görmek, başıboş olan kişinin zarar vermesine rivayettir. Rüyasında ölen kişiyle durmadan konuşmak, ağır olaylara şahit olmaya delalet edilir.