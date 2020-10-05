Ermenistan, dün sivillere saldırdı. Azerbaycan'ın ikinci büyük ve tarihi kenti Gence'ye füze attı. Hain saldırıda 2'si çocuk 24 kişi öldü, 74 kişi ise ağır yaralandı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın hain saldırısını kınadı. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ihtisası cerrah olarak yapan
Azerbaycanlı doktor Amil Hüseynov ise ülkesini yalnız bırakmadı. Soluğu Bakü'de aldı. Uçaktan iner inmez gönüllü askerliğe başvurarak sahra hastanesinde askerleri ve yaralıları tedavi etmeye başladı.
"Ülkem için elimden ne gelirse bir hekim olarak yapmaya hazırım. Bu benim asli görevim" açıklaması yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Twitter'dan "Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır" mesajı paylaştı.
ERDOĞAN ÖZTÜRK
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın hain saldırısını kınadı. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ihtisası cerrah olarak yapan
Azerbaycanlı doktor Amil Hüseynov ise ülkesini yalnız bırakmadı. Soluğu Bakü'de aldı. Uçaktan iner inmez gönüllü askerliğe başvurarak sahra hastanesinde askerleri ve yaralıları tedavi etmeye başladı.
"Ülkem için elimden ne gelirse bir hekim olarak yapmaya hazırım. Bu benim asli görevim" açıklaması yaptı.
CEBRAİL KURTULDU
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Twitter'dan "Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır" mesajı paylaştı.
ERDOĞAN ÖZTÜRK