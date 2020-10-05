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    • 05.10.2020 Gazete
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    ’da görevli lı Dr. soluğu cephede aldı

    Katil , sivilleri hedef aldı. Füze saldırısı sonucu 24 kişiyi hayattan kopardı. ’da görevli lı Dr. ise ülkesini zor gününde yalnız bırakmadı. Soluğu cephede aldı. Askerlerin yaralarını sardı.

    Vatani görev
    Ermenistan, dün sivillere saldırdı. 'ın ikinci büyük ve tarihi kenti Gence'ye füze attı. Hain saldırıda 2'si çocuk 24 kişi öldü, 74 kişi ise ağır yaralandı.



    Türkiye Dışişleri Bakanlığı, 'ın hain saldırısını kınadı. 'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ihtisası cerrah olarak yapan



    Azerbaycanlı doktor ise ülkesini yalnız bırakmadı. Soluğu Bakü'de aldı. Uçaktan iner inmez gönüllü askerliğe başvurarak sahra hastanesinde askerleri ve yaralıları tedavi etmeye başladı.



    "Ülkem için elimden ne gelirse bir hekim olarak yapmaya hazırım. Bu benim asli görevim" açıklaması yaptı.

    CEBRAİL KURTULDU
    Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cebrail kentinin ve birkaç köyün Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Twitter'dan "Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır" mesajı paylaştı.

    ERDOĞAN ÖZTÜRK

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    Haberler Güncel Antalya’da görevli Azerbaycanlı Dr. Amil Hüseynov soluğu cephede aldı