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    • 05.10.2020 05:40
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    koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu

    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüsle mücadeleyle ilgili yeni kamu spotlarını yayınladı. Yayınlanan kamu spotlarında, ilk kamu spotlarında yer alan ve rol aldı.

    DHA

    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüsle mücadeleyle ilgili yeni kamu spotlarını yayınladı. Yayınlanan kamu spotlarında, ilk kamu spotlarında yer alan ve rol aldı.

    Bakan Koca'nın açıklamasında "Taner Ölmez, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Ölmez, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz.

    Timuçin Esen, Bakanlığımızın koronavirüsle mücadele amacıyla yürüttüğü kampanyada ikinci kez karşımızda. Esen, uyarıları sürecin özetinden hareketle yeniden gündeme taşıyor: Maske, mesafe, temizlik. Eğer istersek tedbirlerle sosyal hayatı ustaca bir araya getirebiliriz" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadelede yeni kamu spotu