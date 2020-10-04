KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK bursu alabilmek için şartlar nelerdir?

KYK BURSU ALABİLMEK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

KYK burs koşullarının neler olduğu 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun kapsamında belirlenmiştir. Yönetmeliğe göre KYK burs şartları şunlardır:



-Vakıf üniversitelerinde eğitim görmek,

-Önlisans veya lisans öğrencisi olmak,

-Dikey geçişle lisans programında okuyor olmak,

-Okul birinciliği sonucu üniversiteye yerleşmiş olmak,

-İkinci öğretimde okumak,

-Yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak ( Hazırlık sınıfı öğrencileri yararlanamamaktadır.),

-Üniversite sınavında ilk 100 sıralamasına girmek,

-Ülkeyi temsilen olimpiyatlara katılan milli, amatör sporcu öğrenci olmak,

-Açık öğretimde okuyan şehit ve gazi çocuğu olmak,

-Anne ve babası vefat etmiş olmak.



KİMLER KYK BURSU ALAMAZ?

KYK bursu alamayacak öğrenciler şu şekilde belirtilmektedir:

-Durumlarıyla ilgili yalan beyanda bulunan öğrenciler,

-Yabancı uyruklu öğrenciler,

-Polis akademisi ve askeri okullarda okuyan öğrenciler,

-Kurumdan öğrenim kredisi ve burs alan öğrenciler,

-Önceden kurum kredisi ve bursundan yararlanmış öğrenciler,

-Yönetmelikte adı geçen resmi kurumlardan burs veya kredi alan öğrenciler,

-Sigortalı olarak çalışan öğrenciler ( Nafaka ve yetim maaşı almak dahil değildir.)

-Doktora ya da yüksek lisans hazırlık sınıfındaki öğrenciler.



Yukarıda belirttiğimiz koşullara ek olarak bir öğrencinin aynı anda öğrenim kredisi ve burstan yararlanması mümkün değildir. KYK bursu öğrencilere karşılıksız olarak verilmektedir. Öğrenim kredisinden farklı olarak burs sisteminde geri ödeme yoktur. Yalnız kurumun gerekli gördüğü belirli durumlarda öğrenci burs hakkını kaybedebilmektedir.