Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen ve 1 Haziran'da yeniden başlanan inşaat çalışmalarına sosyal mesafe kurallarına uyularak devam ediliyor. Taksim'e yapılan caminin dış cephesindeki işçilik tamamlandı, iç kaplama ve mermer kaplama çalışmaları sürüyor.