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    • 04.10.2020 19:26
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    Son dakika: Koronavirüste son durum! yeni tablo ile 4 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu

    Son dakika haberi... 4 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz." ifadelerine yer verdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Ekim koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz." ifadelerine yer verdi.

    3 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU
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    Haberler Güncel Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 4 Ekim koronavirüs vaka sayılarını duyurdu