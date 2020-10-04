Bu fotoğraf sonrası harekete geçildi! 2 bin yıllık lahit yerinden kaldırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talimatıyla taksi durağının yanında bulunan lahit ve lahitin yanında bulunan Roma döneminden kalma kitabe, yapımı devam eden İznik Arkeoloji Müzesi'ne kaldırıldı. Hava şartlarının da tahrip ettiği lahit ve kitabe, vinçle çekiciye yüklenerek müzenin bahçesine götürüldü.