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    • 04.10.2020 23:05
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    Kanlı ittifak! - bağlantısı raporunda

    'ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından karşı saldırı başlattı. Çatışmalar sürerken eli kanlı ’lı teröristlerin de Ermenilerle birlikte hareket ettiği ortaya çıktı. PKK ve arasında bağlantı olduğu 'in raporlarına da yansımıştı.

    PKK - ASALA bağlantısı CIA raporunda

    Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Çatışmalar sürerken eli kanlı PKK'lı teröristlerin de Ermenilerle birlikte hareket ettiği ortaya çıktı.

    Yıllardır gizlenmeye çalışılan Ermeni terör örgütü ASALA ve PKK bağlantısı ABD merkezi istihbarat teşkilatı CIA'in açıkladığı belgelerde gün yüzüne çıkmıştı.

    YUNANİSTAN DETAYI
    CIA, gizli belgeleri 30 yıl sonra açıkladı. PKK ve ASALA terör örgütlerine Suriye ve Yunanistan'ın destek verdiği istihbarat raporlarında yer aldı.

    CIA'in erişime açtığı belgelerde,1987 yılında dönemin CIA Başkan Yardımcısı Robert Gates'e sunulan terör raporu da yer alıyor.

    Yunanistan'da dönemin başbakanı Andreas Papandreu ve lideri olduğu PASOK hükümetinin Ermeni terör örgütü ASALA'ya destek olduğu CIA raporunda belirtiliyor. ASALA'nın aynı zamanda Atina'da bir ofisinin bulunduğu ve ofisin varlığının gizli tutulduğu da raporda yer alıyor.

    HAFIZ ESAD'IN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA DESTEK VERDİĞİ DE RAPORDA YER ALDI
    Aynı CIA belgesinde, Suriye'de o dönem iktidarı elinde tutan Hafız Esad'ın terör örgütü PKK'ya destek verdiği ve sığınak sağladığı da yer alıyor. Şam yönetiminin terörizmi özellikle Orta Doğu'da kullanmaya devam edeceği de vurgulanıyor.

    Bugün gelinen süreçte CIA, gizliliğini kaldırdığı belgeler gibi terör örgütü ASALA ve PKK ittifaklarını gizlemekten çekinmiyor.
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    Haberler Güncel Kanlı ittifak! PKK - ASALA bağlantısı CIA raporunda