Yunanistan'da dönemin başbakanı Andreas Papandreu ve lideri olduğu PASOK hükümetinin Ermeni terör örgütü ASALA'ya destek olduğu CIA raporunda belirtiliyor. ASALA'nın aynı zamanda Atina'da bir ofisinin bulunduğu ve ofisin varlığının gizli tutulduğu da raporda yer alıyor.