Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarının ardından Azerbaycan karşı saldırı başlattı. Çatışmalar sürerken eli kanlı PKK'lı teröristlerin de Ermenilerle birlikte hareket ettiği ortaya çıktı.
Yıllardır gizlenmeye çalışılan Ermeni terör örgütü ASALA ve PKK bağlantısı ABD merkezi istihbarat teşkilatı CIA'in açıkladığı belgelerde gün yüzüne çıkmıştı.
YUNANİSTAN DETAYI
CIA, gizli belgeleri 30 yıl sonra açıkladı. PKK ve ASALA terör örgütlerine Suriye ve Yunanistan'ın destek verdiği istihbarat raporlarında yer aldı.
CIA'in erişime açtığı belgelerde,1987 yılında dönemin CIA Başkan Yardımcısı Robert Gates'e sunulan terör raporu da yer alıyor.
HAFIZ ESAD'IN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA DESTEK VERDİĞİ DE RAPORDA YER ALDI
Aynı CIA belgesinde, Suriye'de o dönem iktidarı elinde tutan Hafız Esad'ın terör örgütü PKK'ya destek verdiği ve sığınak sağladığı da yer alıyor. Şam yönetiminin terörizmi özellikle Orta Doğu'da kullanmaya devam edeceği de vurgulanıyor.