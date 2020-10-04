Ermenistan yine sivilleri hedef aldı ve Gence'yi vurdu. Bölgede ölen ve yaralananlar var. Peki Ermenistan sivilleri neden hedef alıyor? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yavuzaslan, Ermeni tarafının savaşı diğer bölgelere taşımak istediğini belirtti. Azerbaycan'ın hızlı ilerleyişinin Ermenistan'ı bu yollara yönelttiğini vurguladı.
A HABER EKRANLARINDA İLK KEZ AÇIKLADI
Ermenistan'ın Suriye'nin kuzeyinden Lübnan'dan ve başka bölgelerden getirdiği terör örgütü YPG /PKK içinde bulunan Ermeni ve Kandil'ci kadrolar şu anda Karabağ hattına geldi ve bunlardan bazıları da burada bulunan Ermeni ordusunu kontrol etmeye başladılar.
Olası ihtimaldir ki bu yeni gelen unsurlar terör örgütü PKK'nın yıllardır yaptığı kes kopyala yapıştır yöntemiyle Azerbaycan topraklarında uygulanmaktadır. Artık Ermeni ordusu paramilitarist terör örgütlerinin kontrolüne geçmek üzere. Ben bunu hem dünya kamuoyuyla hem Türkiye kamuoyuyla ilk defa sizinle paylaşmak istiyorum.
İKİNCİ BİR HOCALI KATLİAMI İÇİN HAZIRLIK YAPIYORLAR
Ermenilerin içindeki bazı gruplar benim özel kaynaklarımdan takip ettim ikinci bir Hocalı katliamı için hazırlık yapıyorlar. Ben bütün dünyayı ve Türkiye'yi bu konuda uyarıyorum.
İŞGALCİ ERMENİSTAN ORDUSU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KONTROLÜNE GİRİYOR
1992'de Hocalı katliamına katılan Ermeni unsurları "92'de biz Azerbaycan Türkleriyle savaşıyorduk Azerbaycanlıların bizim ne kadar ciddi olduğumuzu anlamamız için Hocalı'da sivil katliam yaptık" diyorlar. 92'de yaptıklarını tekrar yapmak istiyorlar. İşgalci Ermenistan ordusu terör örgütünün kontrolüne giriyor.
HOCALI KATLİAMI NEDİR?
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için hareket geçti.
Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.
Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.
Azerbaycan Başsavcılığın verilerine göre, daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı. Hocalı'nın işgali yüzünden Azerbaycan devletinin maddi zararıysa 170 milyon dolar oldu.