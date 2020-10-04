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    • 04.10.2020 17:00
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    Oktay'dan 'ın sivillere yönelik saldırısına tepki

    , 'ın, 'ın Gence şehrindeki sivillere yönelik saldırısına tepki gösterdi. Oktay, "Masumların canına kasteden bu alçakça saldırıyı lanetliyor, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

    AA
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan saldırılarına sert tepki!

    Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahada ve dünya kamuoyunda itibarını hızla kaybeden Ermenistan'ın sınıra yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Gence şehrinde sivilleri hedef alması bir insanlık suçudur. Masumların canına kasteden bu alçakça saldırıyı lanetliyor, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırısına tepki