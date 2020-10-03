Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da videokonferans aracılığıyla katıldığı Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi açılış töreninde, kentin uzun yıllardır beklediği yatırımların milletin hizmetine sunulduğunu söyledi.

Açılışını yaptıkları Reyhanlı Barajı'nın 1,3 milyar lira maliyeti bulunduğunu belirten Pakdemirli, "Barajımız ile DSİ Hatay yatırımlarımız 900 milyon metreküp suyu depolayacak, Hatay'ın sulanabilir arazisinin yarısına sulama suyu temin edecek, 500 bin vatandaşımızın içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan mega yatırımlardır." diye konuştu.

Pakdemirli, büyük bölümünü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı ve etkin yapısı sayesinde tamamladıkları, yeşilin bozkıra karşı verdiği mücadelenin başarılı bir hikayesini yazdıkları bu yatırımların, kadim toprakların suya hasretini bitireceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ülkemiz, sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) liderliğinizde, son 18 yılda, büyük bir atılımla, devasa yatırımlara ve kalıcı kazanımlara sahip oldu. Son 2 yılda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği iş birliği ve güç birliği sayesinde, ülkemizin tarımsal hasılası yüzde 45'lik artışla 275 milyar liraya çıktı. Dolayısıyla ülkemiz, Avrupa'da lider olup, dünyada ilk 10 ülke arasındaki yerini korudu. Biz, 'Destek bizden, gayret sizden' dedikçe çiftçimiz emek, Cenab-ı Allah da bereket verdi. Böylece, hamdolsun ülkemiz tarımında son 18 yılda çok önemli başarılar elde edildi, elde etmeye de devam ediyoruz."

Suyun medeniyet, üretim ve gelecek olduğunu vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bir damla suyumuzun dahi boşa akmaması ve su kaynaklarımızın değerlendirilmesi adına, son 18 yılda 585 baraj inşa ederek suyun gücünü milletle buluşturduk. Bu oran, Cumhuriyet'in ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katıdır. Son 2 yılda da 68 baraj, 45 gölet ve bent, 34 adet içme suyu tesisi, 42 adet HES, 367 taşkın tesisini tamamladık. Bu tesislerle toplam 605 milyon metreküp su depoladık, 1 milyon 600 bin dekar araziye sulama suyu verdik, 505 milyon metreküp içme suyu temin ettik, 4 milyar kilovatsaat hidroelektrik enerji ürettik ve 13 milyon dekar alanın da toplulaştırma tescilini sağladık."

"BARAJ, SULAMA VE TAŞKIN KORUMA MAKSADIYLA İNŞA EDİLDİ"

"Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Reyhanlı Barajı, Hatay ve ülkemiz için hayati önem taşıyan bir projedir. 9,3 kilometre ile ülkemizin en uzun gövde uzunluğuna sahip barajı olan Reyhanlı Barajı, sulama ve taşkın koruma maksadıyla inşa edilmiştir." diyen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Reyhanlı Barajı, kendi su kaynağı olmayan bir barajdır. Baraj, Karasu ve Afrin çayından çevrilen kış dönemi taşkın sularıyla doldurulmaktadır. Temelden 29 metre yüksekliğe, 21 milyon metreküp gövde dolgu hacmine sahip barajımız, 'zonlu toprak dolgu' bir barajdır. Bu özellikleriyle Reyhanlı Barajımız, 7 orta büyüklükteki baraja eş değerdir. Reyhanlı Barajı ve sulamaları bölgenin en önemli, en büyük ve hasretle beklenen tarımsal sulama projesidir. Reyhanlı Barajı'nın sulama sahası 585 bin dekardır. Yani Reyhanlı Barajı, 290 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanı sulayacaktır. Baraj sayesinde, ülke ekonomisine yıllık 451 milyon lira tarımsal gelir artışı ve yaklaşık 53 bin kişiye ilave istihdam sağlanacaktır."

Pakdemirli, Reyhanlı Barajı sulamalarının 3 kısımdan oluştuğunu, ilk kısmın inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu, ikincisinin ihalesinin bütçe dışı imkanlarla yapıldığını, üçüncü kısmın ise şebeke inşaatlarının en kısa zamanda bitirileceğini kaydetti.



200 BİN DEKAR ARAZİYİ TAŞKINLARDAN KORUYACAK

Herhangi bir risk halinde Afrin ve Karasu çaylarının taşkın sularını baraja aktaracaklarını ifade eden Pakdemirli, böylece hem yaklaşık 200 bin dekar araziyi taşkınlardan koruyacaklarını, hem de her damla suyu verimli kullanmış olacaklarını belirtti.

Kentte, 2018'de meydana gelen taşkında, 175 bin dekar alanın sular altında kaldığını anımsatan Pakdemirli, "2019 yılında ise Reyhanlı Barajı'nın sağladığı fayda neticesinde bu alan 25 bin dekara düşmüş, yani 150 bin dekar zirai alanın taşkından korunması sağlanmıştır. Reyhanlı Barajı'nın tamamlanmasıyla Amik Gölü'nün boyutlarına yakın büyüklükte bir sulak alan da oluşmaktadır. Bu vesileyle, Hatay'a yeni bir 'kuş cenneti' kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"DAVUTLAR İLETİM KANALI, ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ GÖLETİ 3 DAKİKADA DOLDURACAK HACME SAHİP"

Pakdemirli, Afrin Çayı'ndan yıllık 21 milyon metreküp suyu Reyhanlı Barajı'na aktaracak Davutlar Regülatörü ve İletim Kanalı Projesi'nin de açılışını gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Bu regülatörün Afrin Çayı kaynaklı taşkınların önlenebilmesine katkı sunacağını ifade eden Pakdemirli, "Saniyede 1534 metreküp akan su ile Türkiye'nin en yüksek kapasiteli iletim kanalı olan Davutlar İletim Kanalı da orta büyüklükteki bir göleti 3 dakikada dolduracak hacme sahip." diye konuştu.

Pakdemirli, kente kazandırdıkları tesislerin bu kadarla sınırlı olmadığını, ayrıca Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi'nin de açıldığını bildirerek, şöyle devam etti:

"1977 yılında işletmeye alınan Tahtaköprü Barajı'nın gövdesi, çalışmalarımız neticesinde 9 metre yükseltilmiştir. Barajın depolama hacmi ise 200 milyon metreküpten 454 milyon metreküpe çıkarılmıştır. Böylece mevcut durumda 109 bin 500 dekar tarım arazisini sulayan barajın, sulama alanının 453 bin dekara çıkarılması hedeflenmiştir. Bu da demektir ki Tahtaköprü Barajı, Kıbrıs büyüklüğü kadar bir alanı suluyor olacak. Tahtaköprü Barajı Yükseltmesi ve Reyhanlı Barajı'nın sulayacağı alan 1 milyon dekardan fazla olup, bu alan Hatay'ın toplam tarım arazilerinin yarısının sulanması demektir."



"500 BİN KİŞİYE YILLIK 35 MİLYON METREKÜP İÇME SUYU"

Pakdemirli, Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisinin de açılışını gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu tesisimizle ilgili çalışmalarımız kapsamında da Hatay Büyük Karaçay Barajı'ndan sağlanan suların, 94 kilometrelik isale hatları vasıtasıyla Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisine aktarılarak arıtılması ve arıtılmış temiz suyun vatandaşlarımızın hizmetine sunulması sağlanmıştır. 55 milyon liraya mal olan ve 500 bin kişiye yıllık 35 milyon metreküp içme suyu sağlayan bu tesisten Hatay şehir merkezimize nisan ayından bu yana 7,5 milyon metreküp içme suyu verilmiştir. Böylece vatandaşlarımızın memba kalitesinde, temiz ve sağlıklı suya kavuşması sağlanmıştır."

ÇİFTÇİLERDEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Pakdemirli, konuşmasının ardından Hatay ziyaretinde tanıştığı Paşahöyük Mahallesi Muhtarı İbrahim ile çiftçiler Casim ve Gülizar Şanverdi'yi tören alanına davet etti.

Muhtar Şanverdi, yatırımlar için teşekkür ederek, "Hatay'a yapmış olduğunuz yatırımlardan dolayı Rabbim sizlerden razı olsun. Reyhanlı Barajı Reyhanlılılar için bir hayaldi, bu hayalimizi sizler gerçekleştirdiniz. 600 bin dekar alana yakın ovamızdaki araziler sıkıntı çekmeyecek." diye konuştu.

Casim Şanverdi de pamuk tarlalarını artık sulayabildiklerini anlatarak, "Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksiltmesin." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisinin açılışı, butonlara basılarak gerçekleştirildi.

Öte yandan, tören bölgesinde ASELSAN tarafından geliştirilen Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi de görev yaptı.