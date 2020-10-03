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    • 03.10.2020 18:59
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    Son dakika: Başkan yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı

    Son dakika haberi... Başkan , Kovid-19'a karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan 'dan bilgi aldı.

    Başkan Erdoğan, Bakan Koca'dan bilgi aldı

    Başkan , Kovid-19'a karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan 'dan bilgi aldı.

    Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kovid-19'a karşı yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi.

    Başkan Erdoğan: (Yerli aşı) Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum."

    Başkan Erdoğan: "(Yerli aşı) Temennim odur ki kısa zamanda bunları üretime sokar, insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız"

    Sağlık Bakanı Koca: "Üç aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız."

    Ayrıntılar geliyor...

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı