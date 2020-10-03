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    • 03.10.2020 14:30
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    Son dakika: Eski Bakan için 'de tören

    Son dakika haberine göre Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bayındırlık ve İskan eski Bakanı (71) için 'de tören düzenlendi. Meclis'te düzenlenen törenin ardından Zeki Ergezen'in cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere 'ne götürüldü.

    DHA
    Eski Bakan için TBMM'de tören
    'nin kurucularından 58 ve 59'uncu hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yapan , kansere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 19, 20, 21 ve 22'nci dönem Milletvekilliği yapan Ergezen için Meclis'te tören düzenlendi.



    Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, DEVA Partisi Genel Başkanı , eski ve yeni milletvekilleri ve Ergezen'in yakınları katıldı. Törende torunları, Ergezen'in fotoğrafını taşıdı.



    Meclis'te düzenlenen törenin ardından Zeki Ergezen'in cenazesi, cenaze namazı kılınmak üzere 'ne götürüldü.



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