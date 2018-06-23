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Bediüzzaman'ın talebesi ’dan 24 Haziran açıklaması

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi, İstanbul ilim ve kültür vakfı ve Nur vakfı başkanı 24 Haziran seçimleri münasebetiyle yaptığı açıklamada;16 yıldır iktidarda olan Hükümeti’nin devam etmesinin hem Türkiye, hem İslam alemi için çok büyük zaruret olduğunu dile getirdi.

Tam 342 STK olarak...
Cumhurbaşkanı Sayın 'ın 24 Haziran'da yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi halinde Hakikati haykırmaya devam edeceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız İnsanlığa ve İslamiyete çok büyük hizmetler etmiştir.



O'nun kahramanca mücadelesi pek tabii ki zındıka komitelerini rahatsız etmiş ve her türlü şer odağının hedefi haline getirmiştir. bizler de şimdiye kadar olduğu gibi 24 Haziran'da da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve 'ye desteğimizi tekraren ilan ediyor ve milyonlarca mensubu bulunan 342 Sivil toplum Kuruluşu ve kanaat önderleri olarak bu metni kamuoyu ile paylaşıyoruz."

İŞTE O BİLDİRİ

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 19:25
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