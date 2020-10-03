Mehmet Fırıncı kimdir, kaç yaşındaydı nereli? Mehmet Fırıncı hayatını kaybetti!

Mehmet Fırıncı kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı hayatını kaybetti! Gelişmenin ardından arama motorlarında Mehmet Fırıncı kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alınan Fırıncı vefat etti. Mehmet Fırıncı'nın cenaze namazı, yarın öğle sonrası Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak.
MEHMET FIRINCI KİMDİR?
Mehmet Nuri Güleç (Mehmet Fırıncı) 1928'de Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yenice Müslim köyünde doğdu. O sırada babası fırıncılık yapıyordu. Bediüzzaman Said Nursî'nin adını ilk olarak babasından duydu. Babası Çarşamba'daki Kovacı Dede Medresesinde talebe iken Üstadın İstanbul'a gelişini, "Şarktan genç bir âlim geldi, hiç kimseye sual sormuyor, bütün suallere cevap veriyor" şeklinde dilden dile dolaşan iştiharıyla işitmişti.
1946 yılında, Necip Fazıl Kısakürek'in neşrettiği Büyük Doğu dergisinde 5-6 sayı boyunca Üstad'ın hayatı tefrika edilmeye başlayınca, Mehmet Nuri Güleç, babasının gür bir sesle "Dünyada bundan daha büyük bir âlim yok, bütün meseleleri bilen zat bu!" diye haykırarak Bediüzzaman Said Nursî'ye duyduğu hürmet ve hayranlığa şahit oldu.
O zamanlar büyük bir merak ve hayretle babasını dinleyen Mehmet Nuri Güleç, yıllar sonra Bediüzzaman Said Nursî ile tanıştığında babasının sözlerini tekrar hatırlayacak ve ne demek istediğini o zaman anlayacaktı.
92 yıllık ömrünü Kur'an ve İman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, nezaketi ile gönüllerde taht kuran, asrımızın mühim bir Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur'ların neşriyatında ve birçok dünya diline çevrilmesinde çok önemli hizmetler gören Mehmet Fırıncı 3 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybetti.
İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Mehmet Fırıncı hoca, asıl adının Mehmet Nuri Güleç olduğunu, 1945 yılında ailesiyle birlikte Bediüzzaman Said Nursi'yi ziyaret ettiklerini, burada ne iş yaptığının sorulduğunu, fırıncılıkla uğraştığını söylemesi üzerine, Said Nursi''nin kendisine "Mehmet Fırıncı" dediğini anlattı.
Mehmet Güleç olarak kendisini kimsenin tanımadığını ifade eden Fırıncı, "Hep Mehmet Fırıncı'yı bilirler. Böylece bir hayatın içine girmiş olduk. Said Nursi Hazretlerinin eserlerinin okutulması, neşri, çalışmalarıyla meşgul olduk. Bu sebeple yaşlanınca da 'Fırıncı abi' olduk." diye konuştu.
Fırıncı, İstanbul'a ilk kez 1938 yılında geldiğini anlatarak, "Nuruosmaniye Caddesinde İkbal Kıraathanesi vardı. Kültürlü kimselerin kitap okuma ve gazete takipleri yaptığı okuma salonu şeklinde bir kıraathaneydi. Oraya babamı görmek için gittim.
Masasında beraber oturduğu uçacak gibi nezih, mübarek bir zat vardı. Merak ettim, kim olduğunu sordum. Kapatılan Ayasofya Camii'nin ikinci imamı Tahir Efendi olduğunu söylediler. Cami kapatılalı 4 yıl olmuştu, daha müzeye çevrilmemiş, sadece kapatılmıştı." şeklinde konuştu.