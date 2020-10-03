Mehmet Fırıncı kimdir, kaç yaşındaydı nereli? Mehmet Fırıncı hayatını kaybetti!

1946 yılında, Necip Fazıl Kısakürek'in neşrettiği Büyük Doğu dergisinde 5-6 sayı boyunca Üstad'ın hayatı tefrika edilmeye başlayınca, Mehmet Nuri Güleç, babasının gür bir sesle "Dünyada bundan daha büyük bir âlim yok, bütün meseleleri bilen zat bu!" diye haykırarak Bediüzzaman Said Nursî'ye duyduğu hürmet ve hayranlığa şahit oldu.

O zamanlar büyük bir merak ve hayretle babasını dinleyen Mehmet Nuri Güleç, yıllar sonra Bediüzzaman Said Nursî ile tanıştığında babasının sözlerini tekrar hatırlayacak ve ne demek istediğini o zaman anlayacaktı.