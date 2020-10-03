Koronavirüs aşısı bulundu mu? Yerli aşıda son durum nedir? Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'a karşı yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı. Sağlık Bakanı Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kovid-19'a karşı yerli aşıda insan üzerinde deneme aşamasına geçildiği müjdesini verdi.

Başkan Erdoğan, yerli aşı çalışmasına ilişkin, "Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üç aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız." dedi.

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