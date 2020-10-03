DGS sonuçları için heyecan dorukta! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020

DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2020 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurularını takip eden adaylar DGS sonuçlarını merakla bekliyor. Dikey Geçiş Sınavı sonucunda tercih işlemi yapan öğrenciler için heyecan dolu süreç başladı. DGS tercih sonuçları açıklanacak ve öğrenciler 2 yıllık önlisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş hakkı kazanacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih dönemi 2 Ekim itibariyle sonuçlandı. Geçtiğimiz yıl 21-28 Ağustos tarihleri aralığında tercihler alınmış, sonuçlar ise 4 Eylül'de açıklanmıştı. Benzer bir takvim olacağını düşünürsek, sonuçların 9 Ekim veya sonrasında açıklanması mümkün.