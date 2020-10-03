DGS sonuçları için heyecan dorukta! DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2020

DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2020 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurularını takip eden adaylar DGS sonuçlarını merakla bekliyor. Dikey Geçiş Sınavı sonucunda tercih işlemi yapan öğrenciler için heyecan dolu süreç başladı. DGS tercih sonuçları açıklanacak ve öğrenciler 2 yıllık önlisans bölümlerinden 4 yıllık lisans bölümlerine geçiş hakkı kazanacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih dönemi 2 Ekim itibariyle sonuçlandı. Geçtiğimiz yıl 21-28 Ağustos tarihleri aralığında tercihler alınmış, sonuçlar ise 4 Eylül'de açıklanmıştı. Benzer bir takvim olacağını düşünürsek, sonuçların 9 Ekim veya sonrasında açıklanması mümkün.
DGS YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Yerleştirme işlemi, adayların 2020-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir.
Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2020-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2020-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.
Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
DGS EK TERCİH OLACAK MI?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.