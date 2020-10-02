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    • 03.10.2020 04:28
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    Koca'dan 'yi takdir eden 'ne teşekkür

    Koca, sosyal medya hesabından ", bugün Kovid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler" açıklamasında bulundu.

    Bakan Koca'dan DSÖ'ye teşekkür

    Koca, 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesini öven () Ofisi'ne teşekkür ederek, bu konudaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

    Bakan Fahrettin Koca, Avrupa'da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgını önleme stratejisinin takdirle karşılandığının belirtilmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde Kovid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler."

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Türkiye'yi takdir eden Dünya Sağlık Örgütü'ne teşekkür