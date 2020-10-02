Haberler
Galeri
Dünya
Ajanslar son dakika geçti: Azerbaycan, Ermenistan'a karşı yoğun bombardıman başlattı
Ajanslar son dakika geçti: Azerbaycan, Ermenistan'a karşı yoğun bombardıman başlattı
Son dakika haberi... Azerbaycan'dan Ermenistan'a karşı atak geldi. Uluslararası ajanslar, Azerbaycan Ordusu'nun işgal altindaki Karabağ'a yoğun bombardıman başlatıldığını duyurdu.
Öte yandan Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve aracı ele geçirdi.
02.10.2020 15:13
- Son Güncelleme: 02.10.2020 15:32
Dağlık Karabağ savaşının altıncı gününde, Ermenistan cephede bozguna uğruyor. Çatışmalar gece boyunca sürerken Azerbaycan ordusu, Madagiz'de stratejik tepelerde kontrolü sağladı.
27 Eylül Pazar günü patlak veren Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan cephede bozguna uğrarken, Azerbaycan ordusu stratejik bölgelerde kontrolü sağlamaya devam ediyor.
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlarda işgal altındaki Ağdere ilininin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerde kontrolü sağladı.
Açıklamaya göre, Cebrail-Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.
Murov Dağı yönünde de durum Azerbaycan ordusunun kontrolünde. Ağdere ilininin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı.