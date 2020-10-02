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Ajanslar son dakika geçti: Azerbaycan, Ermenistan'a karşı yoğun bombardıman başlattı

Son dakika haberi... Azerbaycan'dan Ermenistan'a karşı atak geldi. Uluslararası ajanslar, Azerbaycan Ordusu'nun işgal altindaki Karabağ'a yoğun bombardıman başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve aracı ele geçirdi.

02.10.2020 15:13 - Son Güncelleme: 02.10.2020 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





