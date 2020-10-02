

Paşinyan'ın en büyük destekçisi Macron!



PAŞİN'YANDI!'

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal ettiği yerleri aldı. Köşeye sıkışan Ermeniler ise Trump, Putin ve Macron'a sığındı!



Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim dün de devam etti. Azerbaycan ordusu işgal altındaki toprakları adım adım geri aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ordunun başlattığı operasyonda Ermeni Ordusu'nun ağır kayıplar verdiğini ve Ermeni askeri birliklerinin lojistik destekte ciddi sorunlar yaşadığını açıkladı.