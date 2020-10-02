2 Ekim 2018'de evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yere ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kayıtlarda, Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz timi tarafından katledilen Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerde, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar görülüyor.

Olayın ardından temizlik ekibinin etrafı temizlemesine rağmen polis ekiplerinin luminol incelemelerinde bazı izlerin kaldığı da görüntülere yansıdı.

CİNAYET SONRASI HALILARDAKİ ETİKETLER...

Cinayet sonrası kuru temizlemeye yollanan halılardaki etiketler ve içeride boya yapan işçilerin kıyafetleri de görüntülerde yer aldı.

Görüntülerde, başkonsolosluk konutunda yer alan ve arama yapılmasına izin verilmeyen, sadece su örneğinin alındığı kuyu da yer alıyor.

Konsolosluk içinde bulunan fırının detayları da görüntülerde ortaya çıktı.