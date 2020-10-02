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    • 02.10.2020 20:04
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    Suudi gazeteci 'nın öldürüldüğü yerin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

    2 Ekim 2018'de evlilik işlemleri için girdiği 'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen yazarı gazeteci 'nın öldürüldüğü yere ilişkin görüntüler ortaya çıktı. A Haber, Cemal Kaşıkçı'nın suikaste kurban gittiği yerin görüntülerini aktardı.

    2 Ekim 2018'de evlilik işlemleri için girdiği 'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen yazarı gazeteci 'nın öldürüldüğü yere ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

    Kayıtlarda, Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz timi tarafından katledilen Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerde, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar görülüyor.

    Olayın ardından temizlik ekibinin etrafı temizlemesine rağmen polis ekiplerinin luminol incelemelerinde bazı izlerin kaldığı da görüntülere yansıdı.

    CİNAYET SONRASI HALILARDAKİ ETİKETLER...
    sonrası kuru temizlemeye yollanan halılardaki etiketler ve içeride boya yapan işçilerin kıyafetleri de görüntülerde yer aldı.

    Görüntülerde, başkonsolosluk konutunda yer alan ve arama yapılmasına izin verilmeyen, sadece su örneğinin alındığı kuyu da yer alıyor.

    Konsolosluk içinde bulunan fırının detayları da görüntülerde ortaya çıktı.

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    Haberler Güncel Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin yeni görüntüleri ortaya çıktı!