Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledildiği anlara ait yeni kayıtlar ortaya çıktı: Kurbanlık geldi mi?





Mahir Abdülaziz Mutreb







'SONUNDA NE OLACAĞINI BİLİYORSUNUZ'

Saat 13.22'de Mutreb Kaşıkçı'ya telefonları olup olmadığını sordu.



-Kaşıkçı: 'İki telefon'

-Mutreb: 'Hangi marka'

-Kaşıkçı: 'Apple marka telefonlar'

-Mutreb: 'Oğlunuza bir mesaj gönderin'

-Kaşıkçı: 'Hangi oğlum? Oğluma ne söylemeliyim?'

-Mutreb: ' Bir mesaj yazacaksınız. Haydi prova edelim; bize gösterin'

-Kaşıkçı: 'Ne söylemeliyim? Yakında görüşürüz mü? Kaçırılma diyemem'

-Mutreb: 'Kısa kesin. Ceketinizi çıkarın'

-Kaşıkçı: ' Bir büyükelçilikte böyle bir şey nasıl olabilir?' Hiçbir şey yazmayacağım'

-Mutreb: 'Yazın Cemal Bey. Acele edin. Siz bize yardım edin ki biz de size yardım edelim çünkü sonunda sizi Suudi Arabistan'a geri götüreceğiz ve eğer bize yardım etmezseniz sonunda ne olacağını biliyorsunuz; bu mesele iyi bir şekilde sonuçlansın'

-Kaşıkçı: 'Burada bir havlu var. Bana ilaç mı vereceksiniz?'

-Mutreb: 'Sizi uyutacağız.'



'İTMEYE DEVAM ET'

Dava dosyasına giren belgelere göre bu aşamadan sonra ses kayıtlarında boğuşma sesleri ve boğuşma sırasında 'Uyudu mu?', 'Kafasını kaldırıyor', 'İtmeye devam et', 'Buraya it; elini çekme; it' ifadeleri geçiyor. Geri kalan ses kayıtlarında ise hareket ve derin nefes alıp verme sesleri duyulurken aynı zamanda plastik örtü sarma sesi de duyuluyor. Raporda Türk istihbaratının bu seslerin Kaşıkçı'nın ölümünün ardından cesedi parçalara ayırırken geldiği sonucuna vardığı ifadeleri geçiyor. Yine aynı şekilde saat 13.39'da bir testere sesinin tespit edildiği de ifade ediliyor.





