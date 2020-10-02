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    • 02.10.2020 18:02
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    Son dakika: İstanbul Emniyeti’nde görev değişiklikleri! İşte isim isim o liste

    İstanbul Emniyeti Müdürlüğü’nde şube ve ilçe emniyet müdürlerinde flaş bir atama gerçekleştirildi. Atamalarda en dikkat çeken Organize Şube Müdürü ’in Koruma Şube Müdürlüğü’ne atanması oldu. Öte yandan 8 emniyet müdürü farklı görevlere atandı. İşte o liste...

    Sema Alim Dalgıç
    İstanbul Emniyeti’nde görev değişiklikleri!

    İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'nde şube ve ilçe emniyet müdürlerinde flaş bir atama gerçekleştirildi. Atamalarda en dikkat çeken Organize Şube Müdürü 'in Koruma Şube Müdürlüğü'ne atanması oldu. Öte yandan 8 emniyet müdürü farklı görevlere atandı.

    İŞTE ATAMA LİSTESİ
    Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü , Araştırma inceleme ve denetleme birimi emrine alındı.

    Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Karaarslan, Araştırma inceleme ve denetleme birimi emrine alındı.

    Esenler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Kılınç, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

    Bütçe Şube Müdürlüğü Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde Interpol-Europol Şube Müdürü Filibya Saral, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

    Ulaştırma Şube Müdürü , Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

    Çatalca İlçe Emniyet Müdürü , Esenler İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

    Koruma Şube Müdürü Selma Gençkaya, Bakırköy Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

    Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü , Koruma Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Emniyeti’nde görev değişiklikleri! İşte isim isim o liste