Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar! Evdeki anahtar ve elbise…

O SAATTEN SONRA GÖRÜŞME YAPTI MI?

Dilekçede, raporun 21 ve devamı sayfalarında yalnızca olay günü yaptığı görüşme bilgilerinin grafik üzerinde ve tabloda gösterildiği, en son Pınar'dan bir daha haber alınamayan 16 Temmuz 2020 günü 23:05'de E.K. ile yaptığı 22 saniyelik konuşmadan sonrasına ilişkin herhangi bir dökümün kendilerine ulaşmadığı belirtildi.

Şüphelinin hattına ilişkin 16 Temmuz saat 23:05 sonrasında HTS kayıtları ve analiz raporunun kendilerine teslim edilmesi istendi. Mevcut değil ise de şüphelinin o tarih ve saatten sonra aynı hattı kullanıp kullanmadığı, kullandı ise de o saatten sonrasına ilişkin HTS kayırlarının, iletişim kaydı ve baz bilgilerinin, olay günü kayıtlarını gösteren tabloda olduğu şekilde dökümünü talep etti.