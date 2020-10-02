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    • 02.10.2020 18:18
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    Son dakika: 'cu Stoltenberg 'ye geliyor

    Son dakika haberi... Genel Sekreteri , pazartesi 'yi ziyaret edecek.

    NATO'cu Stoltenberg'den Türkiye kararı
    Son dakika haberine göre, 'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg pazartesi Ankara'da, salı Atina'da olacak.

    Stoltenberg, Ankara'daki temasları sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak.

    Daha sonra Atina'ya geçecek olan Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ile görüşecek.

    NATO, ile Yunanistan arasında bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerine ilişkin mekanizmanın kurulduğunu dün duyurmuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: NATO'cu Stoltenberg Türkiye'ye geliyor