Kartal Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede geniş bir alan yayılırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Son dakika: Kartal Aydos Ormanı'nda yangın!
Son dakika haberine göre, İstanbul Kartal Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede geniş bir alan yayılırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Kartal Aydos Ormanları'nda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede geniş bir alan yayılırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.