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    • 03.10.2020 06:13
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    Son dakika haberine göre, Aydos Ormanları'nda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede geniş bir alan yayılırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

    Kartal Aydos Ormanı'nda yangın!

    Kartal Aydos Ormanları'nda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede geniş bir alan yayılırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



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