Rüyada namaz kılmak ne anlama gelir? Rüyada namaz kılmanın yorumu...

Rüyada namaz kılmak farklı yorumlarla anlatılır. Camide ya da evde kılmak, kılan kişinin erkek ya da kadın olması gibi daha farklı birçok duruma göre anlamı da değişmektedir. Rüyada namaz kılmak ne demek? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Sizler için hangi şekilde görünen rüyanın hangi anlamları olduğunu haberimizin içeriğinde derledik. İşte rüyada namaz kılmanın yorumu...
RÜYADA NAMAZ KILMAK
Rüyada namaz kıldığını görmek, çok önemli bir hayrın habercisidir. İnsanın doğru yolda olmak istediğini, doğru yoldan asla ayrılmak istemediğini tabir eder. Rüyada namaz kılmanın faziletleri oldukça fazladır.
Ev içerisinde huzurun artacağına işaret eder. Bereket ve bolluk içerisinde olunacağını gösterir. Allah'ın hayırlı kıldığı işlerden nasip alınacağına delalet eder. Haramdan uzak durulacağını gösterir.
NAMAZ KILDIKTAN SONRA SELAM VERMEK
Bir rüyada namaz kıldıktan sonra selam verdiğini görmek en sık rastlanılan rüya olayıdır. Bu rüya ise; yoluna devam etmek, uygun dini gelenekleri takip etmek, işini bitirmek, işinden istifa etmek, önemli bir randevu almak, işten işten çıkmak, seyahat etmek veya kar etmek anlamına gelir. . Bir kişi rüyada namaz kıldıktan önce sola selam verdiğini görürse, bu yenilik anlamına gelir veya rüya sahibinin kötülük yolunu izleyeceği anlamına gelir.
Rüyada başka birisi için namaz kılmanın psikolojik yorumu: Birisi için namaz kılmak, aşağılanacağınız anlamına gelebilir. Muhtemelen sizinle tanışmak için iyi bir ilişkinizin olduğu bir kişiyi bekleyeceksiniz, ancak yanıldığınızı fark ettiğinizde mutsuz olacaksınız.
RÜYADA CAMİDE NAMAZ KILMAK
Camide namaz kıldığını görmenin manası çok derin anlatılmıştır. İslam alimleri hayırlı olan namazın camide kılınmasının, rüya sahibi için iyi şeylere delil olduğunu belirtiler. Allah'ın rüya sahibinden memnun olduğunu gösterir.
Ancak rüya sahibinin görevlerinin bilincinde olması gerekir. Çünkü rüyasında namaz kıldığını gören kimselerle şeytan çok uğraşır. Cami içinde namaz kılmanın fazileti, ihsan, ilim ve bilgi edinmek üzerinedir. Bunun görenin ilim insanı olabileceği üzerine yorumlar getirilmiştir.
RÜYADA EVDE NAMAZ KILMAK
Rüyada kendi evinde namaz kıldığını gören kimsenin, hayır işlerinde öncülük edeceğine tabir olunur. İslam alimlerine göre namaz rüyada hangi evde kılınırsa, orası bereketlenir, huzur dolu olur. Cemaatle birlikte evde namaz kılmak, hayır üzerine yorulabilir. Rüya sahibinin evinin içerisinde rehber olabileceği üzerine durulur. Evindeki kimselere de namaz kılmanın faziletlerinden bahsetmesi gerektiğini ifade eder.
RÜYADA NAMAZ KILAN BİRİNİ GÖRMEK
Rüyada namaz kılmak gibi birinin namaz kıldığını görmek de olumlu yorumlanmıştır. Bu rüya; büyük mutluluk, sevinç, huzur ve heyecan yaşamaya rivayet edilir ve rüya sahibinin hayatı boyunca çok şanslı olacağına işaret eder. Hayırlara, iyiliklere ve güzelliklere delalet eder.
Rüyayı gören kişinin şükretmeyi unutmadan yaşayacağı kadar hayırlı bir hayatı olacağı, altından kalmayacağı hiçbir derde düşmeyeceği, büyük borçların altına girmeyeceği ve kurtulamayacağı kadar kötü hastalıklara tutulmayacağı ile tabir edilir.
Rüyada birinin namaz kıldığını görmek, eğer gören kişi tanıdık birisi ise ondan göreceğiniz hayra veya o kimsenin güzel ve bereketli bir ömür sürmesine delalettir. Rüyada namaz kılan kişi, dünya ve ahiret hayatında birçok güzelliğe kavuşur. Maddi manevi bütün istekleri gerçekleşir ve dilekleri en kısa zamanda gerçek olur.
RÜYADA ÖĞLE NAMAZI KILMAK
Rüyasında öğle namazı kıldığını ve onu bitirdiğini gören kimse maksadına nail olur. Dünyevi ve uhrevi islerinde kendine yardım edilir. Çünkü rüyada namazı tamamlamak arzu ettiği şeyin tahakkukuna işaret sayılmıştır. Bu rüyayı gören borcundan dolayı hapis ise, başkası onun borcunu öder. O da hapislikten kurtulur.
Bir kimse bulutsuz berrak bir havada öğle namazını kıldığını gören kimse, kendisini de sevinçli hissederse, yapacağı işlerde kendisine yardım edilir. Fakat bulutlu havada öğle namazını kıldığını gören kimse, üzüntülü bir iş yapar. Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât kılan kadın, o gün haiz olur.
Rüyada ögle ezaninin okundugunu ve namazi kaçirmamak için acele ile abdest aldiginizi görmek, bu rüyanin aksine olarak ibadetini ihmal ettiginize yorumlanir. Bir cami veya mescitte ögle namazi kilanlari görmeniz, hareketlerinizde halkin adetlerinde daha ayri bazi davranislarda bulundugunuza ve bundan dolayi herkesin dikkatini üzerinize çektiginize yorumlanir.
RÜYADA BAŞKASININ NAMAZ KILMASI
Rüyada başkasının namaz kıldığının görülmesi, beşeri arzularına yenik düşüldüğüne delalet eder. Kişinin kendi nefsine söz geçiremediğine, huzur aradığına işaret eder. Başkasının namaza durduğunu görmek, iyi bir yola girilmek istendiği şeklinde yorumlanır. İslam alimleri, bu rüyadan nasip olan kimsenin, hemen temizlenmesi ve namazına başlaması gerektiğini ifade ederler.
RÜYADA NAMAZ KILAN KADIN GÖRMEK
Rüyada namaz kılan bir kadını görmek, sakin, vakur ve dindar bir kadının kader olunacağına delildir. Kişinin çok ağır başlı, temiz, namuslu kadınla tanışacağını ifade eder. Rüyada namaz kılan bir erkek görmek, hayallerin sonunda istenilen noktaya erişeceğine işaret eder. Bu hayallerin hayırlı olduğunu, kişinin helal yoldan kazanç elde edeceğinin işaretidir.
FARZ NAMAZI KILMAK
Büyük memuriyete, reisliğe, emaneti yerine getirmeye, Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmeye, korku ve endişelerden emin olmaya işarettir. Abdestli olarak normal şartlarına riayet ederek, rükû ve secdelerim tam yerine getirerek kıbleye dönmek suretiyle farz namaz kıldığını gören kimse Allah'ın farzlarından birini yerine getirir. Zulümle birisinden aldığı malı veya birisine olan borcu öder. Aynı zamanda yaramaz ve çirkin işlerden de sakınır.
Bazı tabirciler, farz namazı kıldığını gören kimse, sözünde durur, küs olduğu birisi varsa onunla da barışır dediler. İmam olan birisi rüyada farz namaz kıldığını görse, borçlanır veya tazminat öder. Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât olarak kılan kimse yolculuğa çıkar.
RÜYADA İMAM OLUP NAMAZ KILMAK
Rüyada imam olduğunu ve namaz kıldığını görmek, bazı insanların hayatlarına olumlu anlamda dokunmak anlamına gelir. Rüya içerisinde cemaatle birlikte namaz kılmaz, fazileti oldukça yüksek olan güzelliklere işaret eder.
Cemaate namaz kıldırmak, manevi anlamda kişinin istekli bir yapıda olduğunu, insanların doğru yola gelebilmesi için çalışacağına işaret eder. Rüya sahibi namazı rüyasında gördüğü ve uyandığı gibi iki rekat şükür namazı kılması, alimlerce dile getirilmiştir.
RÜYADA NAMAZ KILANLARI ENGELLEMEK
Rüyada bir kişinin ya da birilerinin namaz kılmasını engellediğini görmek, şerrin ortasına düşüleceği manasına gelir. Bunu gören kimsenin tez zamanda en az 30 yoksul aileye yardım etmesi tavsiye edilmiştir. Rüyada namaz kılan kişilere zarar vermemek, musibetin eşiğinde olduğuna delalet getirir. Rüya sahibinin hiç beklemeden zekatı varsa vermesi, sadakasını çoğaltması gereklidir. Ayrıca rüyayı gören kimsenin devamlı şükür etmesi icap eder.
RÜYADA NAMAZ KILAN ERKEK GÖRMEK
Bu rüya manevi ihtiyaçlarınızın yoğun şekilde artacağına işaret sayılır. Bunun yanı sıra rüyada namaz kılan erkek görmek; karşılaştığınız her sorunun çözümünü duada ve ibadette arayacağınızı ifade eder. Aynı zamanda bu rüya, sizi ve ailenizi manevi açıdan rahatlatacak bazı gelişmeler yaşayacağınızın da habercisidir.
Farklı bir yoruma göre ise rüyayı gören kişinin yakın bir zamanda kutsal mekanı ziyaret etmek için yurt dışına gideceğinizin habercisidir. Bu ziyaret sayesinde hayatınızda birçok şey değişebilir. Namaz kılan erkek rüyada görmek maddi şeylerden ziyade manevi şeylere daha fazla değer vereceğinizin göstergesidir. Kısaca rüyada namaz kılan erkek görmek hayatınızda maneviyata ve maneviyat ile alakalı şeylere daha fazla değer vereceğiniz dönemin başında olduğunuzu söylemek yanlış olmaz.