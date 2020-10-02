Rüyada namaz kılmak ne anlama gelir? Rüyada namaz kılmanın yorumu...

RÜYADA CAMİDE NAMAZ KILMAK

Camide namaz kıldığını görmenin manası çok derin anlatılmıştır. İslam alimleri hayırlı olan namazın camide kılınmasının, rüya sahibi için iyi şeylere delil olduğunu belirtiler. Allah'ın rüya sahibinden memnun olduğunu gösterir.

Ancak rüya sahibinin görevlerinin bilincinde olması gerekir. Çünkü rüyasında namaz kıldığını gören kimselerle şeytan çok uğraşır. Cami içinde namaz kılmanın fazileti, ihsan, ilim ve bilgi edinmek üzerinedir. Bunun görenin ilim insanı olabileceği üzerine yorumlar getirilmiştir.

RÜYADA EVDE NAMAZ KILMAK



Rüyada kendi evinde namaz kıldığını gören kimsenin, hayır işlerinde öncülük edeceğine tabir olunur. İslam alimlerine göre namaz rüyada hangi evde kılınırsa, orası bereketlenir, huzur dolu olur. Cemaatle birlikte evde namaz kılmak, hayır üzerine yorulabilir. Rüya sahibinin evinin içerisinde rehber olabileceği üzerine durulur. Evindeki kimselere de namaz kılmanın faziletlerinden bahsetmesi gerektiğini ifade eder.

RÜYADA NAMAZ KILAN BİRİNİ GÖRMEK



Rüyada namaz kılmak gibi birinin namaz kıldığını görmek de olumlu yorumlanmıştır. Bu rüya; büyük mutluluk, sevinç, huzur ve heyecan yaşamaya rivayet edilir ve rüya sahibinin hayatı boyunca çok şanslı olacağına işaret eder. Hayırlara, iyiliklere ve güzelliklere delalet eder.

Rüyayı gören kişinin şükretmeyi unutmadan yaşayacağı kadar hayırlı bir hayatı olacağı, altından kalmayacağı hiçbir derde düşmeyeceği, büyük borçların altına girmeyeceği ve kurtulamayacağı kadar kötü hastalıklara tutulmayacağı ile tabir edilir.

Rüyada birinin namaz kıldığını görmek, eğer gören kişi tanıdık birisi ise ondan göreceğiniz hayra veya o kimsenin güzel ve bereketli bir ömür sürmesine delalettir. Rüyada namaz kılan kişi, dünya ve ahiret hayatında birçok güzelliğe kavuşur. Maddi manevi bütün istekleri gerçekleşir ve dilekleri en kısa zamanda gerçek olur.



