Adaylar tarafından heyecanla beklenen YKS ek tercih sonuçları bugün açıklandı. Tercih sonuçlarına göre şehir dışına çıkacak olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları tarihlerini merak ederken, burs ve kredi başvurusu yapacak olan öğrenciler ise KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 KYK yurt, kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

2020 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-2021 yılına ilişkin KYK yurt başvurularının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. Ancak, ilk dönemin online gerçekleştirileceği açıklamasının ardından yurt başvurularının ikinci döneme yakın bir tarihte başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK'nın burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini araştırıyor. Ancak yurt başvurusu gibi burs ve kredi başvurularının da tarihi henüz belli olmadı. Burs başvuruları, üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınıyor. Buna göre, YKS ve DGS yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından başvuruların başlaması bekleniyor.