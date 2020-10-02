ANNE VE BABA DURUŞMAYA KATILMAYACAK

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşması saat 09.00'da başlayacak. Davayı, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ile Erzurum ve Ağrı Barosu'ndan avukatlar da takip edecek. Karar verilmesi beklenen duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yapan anne Şükran ve baba Nihat Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç, 2,5 yıldır devam eden yargılama sürecinin sonuna gelindiğini söyledi.

Tunç, "Karar duruşması olacak, beklentimiz o yönde. Gergin bir atmosferin olacağını hepimiz öngörüyoruz. Leyla'nın anne ve babasına bu duruşmaya katılmamaları konusunda ricada bulundum, güvenlik gerekçesiyle. Toplum olarak Leyla'nın acısını derinden yaşamış olsak da ateş en çok düştüğü yeri yakar. Leyla'nın ailesine bir kez daha travma yaşatmaya gerek yok" diye konuştu.

7 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Mütaalaya karşı mahkeme heyetine yazılı beyan verdiklerini belirten avukat Tunç, "Dosyada, zorla getirme kararı çıkarılan 3 tanığın beyanı eksik. Bunların yargılamayı uzatma amaçlı duruşmalara katılmadığını, bu yüzden de dinlenmekten vazgeçilmesi gerektiğini bildirdik. 7 sanığın tamamı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebimizi yazılı ve sözlü olarakbildirdim. Duruşmanın akışına göre gerek duyarsak anne,babayı çağırıp yeniden bir basın açıklaması yapabiliriz" diye konuştu.