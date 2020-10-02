HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in Kobani olayları kapsamında tutuklanmasının ardından, belediye binasında bomba bulunduğuna yönelik ihbarda bulunuldu. Bu gelişmenin ardından binadaki tüm personel çıkarılarak arama başlatıldı. Binada Çapkın ve Taş isimli özel eğitimli köpeklerle arama yapıldığı öğrenildi.